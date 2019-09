Traffico Roma del 28-09-2019 ore 12:30

DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE, PER UN PRECEDE INCIDENTE, SI REGISTRANO

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA

ROMANINA.

SU VIA FLAMINIA NUOVA, INCOLONNATO IL TRAFFICO, SEMPRE PER INCIDENTE, TRA

LA VIA CASSIA E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE PRIMA PORTA.

UN ALTRO INCIDENTE, STA INTERESSANDO LA VIA CASSIA, IN PROSSIMITÀ DEL

RACCORDO ANULARE.

FILE DA VIA DEI DUE PONTI, IN USCITA DA ROMA.

SULLA TANGENZIALE EST, CODE A TRATTI, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO A24, E TRA

VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI.

NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI

TRANSITO, FINO ALLE 12, DI OGGI, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO

COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU

TUTTO IL PIAZZALE, CHIUSA ANCHE LA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA

TRIONFALE.

RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI IL SERVIZIO DELLA METRO B, È

INTERROTTO PER LAVORI TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

PER L’INTERA GIORNATA SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA SOSPESA.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma