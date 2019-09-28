Traffico Roma del 28-09-2019 ore 13:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI A CAUSA
DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA, MENTRE LUNGO L’ESTERNA SI
RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E ANAGNINA .
CIRCOLAZIONE REGOLARE SU VIA DEL FORO ITALICO E BREVI RALLENTAMENTI SULLA
TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO, IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI.
NESSUN DISAGIO DI RILIEVO SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B
E LA METRO C AL COLOSSEO.
OGGI E DOMANI LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER
L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma