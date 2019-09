Traffico Roma del 28-09-2019 ore 14:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI A CAUSA

DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA, MENTRE LUNGO L’ESTERNA SI

RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E ANAGNINA .

CIRCOLAZIONE REGOLARE SU VIA DEL FORO ITALICO E BREVI RALLENTAMENTI SULLA

TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO, IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI.

NESSUN DISAGIO DI RILIEVO SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.

PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B

E LA METRO C AL COLOSSEO.

OGGI E DOMANI LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER

L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma