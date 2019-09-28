Traffico Roma del 28-09-2019 ore 15:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER L’OSPEDALE
S. ANDREA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA.
UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANELLA SI VIAGGIA A RILENTO
ALL’ALTEZZA DI VIA SUOR MARIA AGOSTINA
UN TERZO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE, RALLENTAMENTI SU VIA DEI
CASTANI ALL’INCROCIO CON VIA DELLE ROBINIE.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA
DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
OGGI E DOMANI IL SERVIZIO DELLA METRO B, È INTERROTTO PER LAVORI TRA CASTRO
PRETORIO E LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER L’INTERA GIORNATA SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA SOSPESA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma