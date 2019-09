Traffico Roma del 28-09-2019 ore 15:30

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE TRA LO SVINCOLO PER L’OSPEDALE

S. ANDREA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA.

UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANELLA SI VIAGGIA A RILENTO

ALL’ALTEZZA DI VIA SUOR MARIA AGOSTINA

UN TERZO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE, RALLENTAMENTI SU VIA DEI

CASTANI ALL’INCROCIO CON VIA DELLE ROBINIE.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA

DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

OGGI E DOMANI IL SERVIZIO DELLA METRO B, È INTERROTTO PER LAVORI TRA CASTRO

PRETORIO E LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER L’INTERA GIORNATA SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA SOSPESA.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma