Traffico Roma del 28-09-2019 ore 16:30
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ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 28 SETTEMBRE 2019 ORE 16.15
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B
E LA METRO C AL COLOSSEO.
NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, LA METRO B TRA
CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA,
PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO-
REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
NELE QUARTIERE TRIESTE-SALARIO, C’È LA “NOTTE BIANCA” DEL II MUNICIPIO. PER
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, VIA ANCONA E VIA
ALESSANDRIA SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AL PASSAGGIO PEDONALE. CHIUSE AL
TRAFFICO ANCHE PIAZZALE DI PORTA PIA, PIAZZA ALESSANDRIA E VIA GIACOMO
PAGLIARI.
DOMANI TORNA A ROMA “CARDIO RACE”, LA CORSA IN CITTÀ PER PROMUOVERE LA
SALUTE DEL CUORE. DALLE 8 ALLE 12, DIVIETO DI TRANSITO SU PARTE DI
LUNGOTEVERE FLAMINIO, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO E PONTE RISORGIMENTO.
E DOMENICA C’È ANCHE LA SERIE A ALLO STADIO OLIMPICO.
ALLE 15 SCENDONO IN CAMPIO LAZIO E GENOA. PRUDENZA PER LE CONSUETE
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO, IN
PARTICOLARE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, PIAZZALE DELLA FARNESINA E VIA
PAOLO BOSELLI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma