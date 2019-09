Traffico Roma del 28-09-2019 ore 17:00

ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 28 SETTEMBRE 2019 ORE 16.15

PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B

E LA METRO C AL COLOSSEO.

NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, LA METRO B TRA

CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA,

PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO-

REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

NELE QUARTIERE TRIESTE-SALARIO, C’È LA “NOTTE BIANCA” DEL II MUNICIPIO. PER

CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, VIA ANCONA E VIA

ALESSANDRIA SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AL PASSAGGIO PEDONALE. CHIUSE AL

TRAFFICO ANCHE PIAZZALE DI PORTA PIA, PIAZZA ALESSANDRIA E VIA GIACOMO

PAGLIARI.

DOMANI TORNA A ROMA “CARDIO RACE”, LA CORSA IN CITTÀ PER PROMUOVERE LA

SALUTE DEL CUORE. DALLE 8 ALLE 12, DIVIETO DI TRANSITO SU PARTE DI

LUNGOTEVERE FLAMINIO, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO E PONTE RISORGIMENTO.

E DOMENICA C’È ANCHE LA SERIE A ALLO STADIO OLIMPICO.

ALLE 15 SCENDONO IN CAMPIO LAZIO E GENOA. PRUDENZA PER LE CONSUETE

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE ADIACENTI LO STADIO, IN

PARTICOLARE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, PIAZZALE DELLA FARNESINA E VIA

PAOLO BOSELLI.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma