Traffico Roma del 28-09-2019 ore 17:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO E A

TRATTI RALLENTATO, TRA LA PONTINA E L’APPIA.

SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULL’INTERO

TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.

IN ZONA CENTOCELLE, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN

INCIDENTE SU VIA DEI CASTANI, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLE ROBINIE. PER LO

STESSO MOTIVO, IN ZONA MONTE SACRO, ATTENZIONE IN VIA CAPRAIA, ALTEZZA

VIALE JONIO.

IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA SU VIA CILICIA E VIA ACAIA VERSO

PIAZZA TUSCOLO.

NEL QUARTIERE TRIESTE-SALARIO, C’È LA “NOTTE BIANCA” DEL II MUNICIPIO. PER

CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, VIA ANCONA E VIA

ALESSANDRIA SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AL PASSAGGIO PEDONALE. CHIUSE AL

TRAFFICO ANCHE PIAZZALE DI PORTA PIA, PIAZZA ALESSANDRIA E VIA GIACOMO

PAGLIARI.

