Traffico Roma del 28-09-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO E A
TRATTI RALLENTATO, TRA LA PONTINA E L’APPIA.
SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULL’INTERO
TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.
IN ZONA CENTOCELLE, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN
INCIDENTE SU VIA DEI CASTANI, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLE ROBINIE. PER LO
STESSO MOTIVO, IN ZONA MONTE SACRO, ATTENZIONE IN VIA CAPRAIA, ALTEZZA
VIALE JONIO.
IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA SU VIA CILICIA E VIA ACAIA VERSO
PIAZZA TUSCOLO.
NEL QUARTIERE TRIESTE-SALARIO, C’È LA “NOTTE BIANCA” DEL II MUNICIPIO. PER
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, VIA ANCONA E VIA
ALESSANDRIA SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AL PASSAGGIO PEDONALE. CHIUSE AL
TRAFFICO ANCHE PIAZZALE DI PORTA PIA, PIAZZA ALESSANDRIA E VIA GIACOMO
PAGLIARI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma