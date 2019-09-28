Traffico Roma del 28-09-2019 ore 18:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SENZA PARTICOLARI DISAGI, IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È
MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LAURENTINA E
TUSCOLANA.
SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULL’INTERO
TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO,
TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA CASSIA, IN PARTICOLARE TRA L’OLGIATA E
LA GIUSTINIANA, IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI.
DOMANI TORNA A ROMA “CARDIO RACE”, LA CORSA IN CITTÀ PER PROMUOVERE LA
SALUTE DEL CUORE. DALLE 8 ALLE 12, DIVIETO DI TRANSITO SU PARTE DI
LUNGOTEVERE FLAMINIO, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO E PONTE RISORGIMENTO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma