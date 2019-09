Traffico Roma del 28-09-2019 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SENZA PARTICOLARI DISAGI, IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È

MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LAURENTINA E

TUSCOLANA.

SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULL’INTERO

TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO,

TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA CASSIA, IN PARTICOLARE TRA L’OLGIATA E

LA GIUSTINIANA, IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI.

DOMANI TORNA A ROMA “CARDIO RACE”, LA CORSA IN CITTÀ PER PROMUOVERE LA

SALUTE DEL CUORE. DALLE 8 ALLE 12, DIVIETO DI TRANSITO SU PARTE DI

LUNGOTEVERE FLAMINIO, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO E PONTE RISORGIMENTO.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI

LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma