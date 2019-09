Traffico Roma del 28-09-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SENZA PARTICOLARI DISAGI, IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È

MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA APPIA E CASILINA.

SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULL’INTERO

TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO,

TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA CASSIA, IN PARTICOLARE TRA L’OLGIATA E

TOMBA DI NERONE, IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SU LUNGOTEVERE GIANICOLENSE E LUNGOTEVERE FARNESINA

VERSO TRASTEVERE.

PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B

E LA METRO C AL COLOSSEO.

OGGI E DOMANI LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER

L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

POTETE APPROFONDIRE QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma