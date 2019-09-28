Traffico Roma del 28-09-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SENZA PARTICOLARI DISAGI, IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È
MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA APPIA E CASILINA.
SI GUIDA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULL’INTERO
TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO,
TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA CASSIA, IN PARTICOLARE TRA L’OLGIATA E
TOMBA DI NERONE, IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SU LUNGOTEVERE GIANICOLENSE E LUNGOTEVERE FARNESINA
VERSO TRASTEVERE.
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B
E LA METRO C AL COLOSSEO.
OGGI E DOMANI LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER
L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO CON LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
POTETE APPROFONDIRE QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma