Traffico Roma del 28-10-2019 ore 08:45

via della Bufalotta più avanti nella stessa direzione e abbia in carreggiata esterna si viaggia in coda tra Tor Bella Monaca e Tiburtina e tra via della Pisana e via Cristoforo Colombo chiusa la via Cassia all'altezza dello svincolo di Bracciano e direzione Viterbo per la presenza di un albero pericolante il tuo è arrivato nel pomeriggio di ieri su disposizione dei Vigili del Fuoco tutto il traffico diretta Viterbo deviato sulla statale 493 Braccianese Claudia sull'autostrada dell'aeroporto di Fiumicino si viaggia in coda dal raccordo direzione Eur oggi all'EUR è dalle 9:30 alle 13 presso il Centro Congressi la nuvola in viale Asia si svolge l'evento sindaci d'Italia possibili modifiche alla viabilità e difficoltà di circolazione nelcircostante trasporto ferroviario alla via da mercoledì 30 ottobre lavori sulla linea ferroviaria fl5 Roma Civitavecchia si tratta di interventi per l'abbattimento e rifacimento del Ponte Tre Denari per questo motivo la circolazione tra le stazioni di Ladispoli e Maccarese interrotta è sostituita da bus nelle fasce orarie di Maggiore frequentazione programmato un treno ogni 15 minuti tra Maccarese Roma nelle altre un treno ogni ora pure il fiato anche il servizio di assistenza ai viaggiatori Nelle stazioni di Ladispoli e Maccarese