Traffico Roma del 28-10-2019 ore 15:30

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione luce verde circolazione scorrevole sull’intero anello del raccordo anulare sulla Salaria il traffico rallentato la via dei Prati Fiscali aeroporto dell’Urbe verso raccordo a Casal Bruciato traffico rallentato per un incidente in via Tiburtina 3 via Galla Placidia e via Diego Angeli Verso il raccordo rallentamenti alcune poi sulla tangenziale est da via Tiburtina al bivio per 24 Roma Teramo è lungo viale Castrense in direzione di San Giovanni e rallentamento su via di Tor di Quinto tra via del Foro Italico in via Pietro lupi verso lo stadio Olimpico trafficata Cristoforo Colombo correntemente in Viale America e piazzale 25 marzo 1957 Per quanto riguarda il trasporto pubblico scatta oggi la seconda fase per la revisione delle buste nel quadrante sud est della città interessate le zone di miglio statuario Capannelle Cinecittà Torre Spaccata e Romanina per avere aggiornamenti in tempo reale chiama lo 800 18 34 34 nostro operatore ti accompagnerà nei tuoi spostamentiMassimiliano Marazzi per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma