Traffico Roma del 28-11-2019 ore 08:00
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MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, A PARTIRE
RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST E SULLA VIA
AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA.
SEMPRE ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA
GIROLAMO VITELLI.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
A COLLE SALARIO CHIUSA PER LAVORI VIA CAMERATA PICENA FRA GRA E VIA SERRA
DEI CONTI IN DIREZIONE FIDENE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL LATTE AL
BIVIO PER L’A24 E CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI
RALLENTA TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE E DALLA TRIONFALE A VIA DEL
PESCACCIO.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA E DA TOR
DE CENCI ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA
COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma