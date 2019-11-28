Traffico Roma del 28-11-2019 ore 08:30
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A ROMA NORD code per incidente sulla cassia bis da formello a castel de
ceveri verso il gra.
CODE per traffico intenso SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, A PARTIRE
RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST E SULLA VIA
AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA.
SEMPRE ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA
GIROLAMO VITELLI.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA a viale togliatti verso LA
TANGENZIALE EST; e PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA bufalotta AL BIVIO PER
L’A24 E CODE DALLA CASILINA ALLA ponTINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA
CASILINA E tiburtina E dA boccea a VIA DEL PESCACCIO.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE
da ACILIA a casal bernocchi, E SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI
MALAFEDE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma