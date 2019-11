Traffico Roma del 28-11-2019 ore 09:00

A ROMA NORD code per incidente sulla cassia bis da formello a castel de

ceveri verso il gra.

CODE per traffico intenso SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, A PARTIRE

RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI.

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST E SULLA VIA

AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA.

SEMPRE ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA

GIROLAMO VITELLI.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA a viale togliatti verso LA

TANGENZIALE EST; e PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, INCOLONNAMENTI FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA bufalotta AL BIVIO PER

L’A24 E CODE DALLA CASILINA ALLA ponTINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA

CASILINA E tiburtina E dA boccea a VIA DEL PESCACCIO.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE

da ACILIA a casal bernocchi, E SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI

MALAFEDE

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma