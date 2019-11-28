Traffico Roma del 28-11-2019 ore 09:30
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SU VIA DEL FORO ITALICO INCIDENTE TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA a viale togliatti verso LA
TANGENZIALE EST; e PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
A COLLE SALARIO CHIUSA, PER LAVORI, VIA CAMERATA PICENA FRA GRA E VIA SERRA
DEI CONTI IN DIREZIONE FIDENE.
AL COLLATINO CHIUSA VIA ALBERTO BERGAMINI ALL’ INTERSEZIONE CON VIA MARIO
BORSA A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA: CI SONO
INCOLONNAMENTI CONSEGUENTI SU VIA FIORENTINI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA cassia bis alla
tiburtina, poi CODE DALLA CASILINA ALLA ponTINA, MENTRE IN ESTERNA code TRA
CASILINA E tiburtina E rallentamenti tra pisana e tuscolana.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma