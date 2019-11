Traffico Roma del 28-11-2019 ore 09:30

SU VIA DEL FORO ITALICO INCIDENTE TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA a viale togliatti verso LA

TANGENZIALE EST; e PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, INCOLONNAMENTI FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

A COLLE SALARIO CHIUSA, PER LAVORI, VIA CAMERATA PICENA FRA GRA E VIA SERRA

DEI CONTI IN DIREZIONE FIDENE.

AL COLLATINO CHIUSA VIA ALBERTO BERGAMINI ALL’ INTERSEZIONE CON VIA MARIO

BORSA A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA: CI SONO

INCOLONNAMENTI CONSEGUENTI SU VIA FIORENTINI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA cassia bis alla

tiburtina, poi CODE DALLA CASILINA ALLA ponTINA, MENTRE IN ESTERNA code TRA

CASILINA E tiburtina E rallentamenti tra pisana e tuscolana.

