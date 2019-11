Traffico Roma del 28-11-2019 ore 10:00

SU VIA DEL FORO ITALICO INCIDENTE TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII.

DI CONSEGUENZA SULLA TANG.EST CI SONO CODE PER TRAFFICO E CURIOSI IN

DIREZIONE DELLO LO STADIO OLIMPICO A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 ROMA-

TERAMO.

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 incolonnamenTi DAL GRA a viale

togliatti verso LA TANGENZIALE EST

AL COLLATINO CHIUSA VIA ALBERTO BERGAMINI ALL’ INTERSEZIONE CON VIA MARIO

BORSA A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA: CI SONO

INCOLONNAMENTI CONSEGUENTI SU VIA FIORENTINI TRA LA VIA TIBURTINA ED IL

TRATTO URBANO DELL’A24.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA flaminia alla

tiburtina, poi CODE DALLA CASILINA ALLA ponTINA, MENTRE IN ESTERNA code TRA

CASILINA E tiburtina E rallentamenti tra roma-fiumicino e laurentina.

mAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma