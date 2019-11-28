Traffico Roma del 28-11-2019 ore 10:30
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SU VIA DEL FORO ITALICO INCIDENTE TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII.
DI CONSEGUENZA SULLA TANG.EST CI SONO CODE PER TRAFFICO E CURIOSI IN
DIREZIONE DELLO LO STADIO OLIMPICO A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 ROMA-
TERAMO.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 incolonnamenTi DAL GRA a viale
togliatti verso LA TANGENZIALE EST
AL COLLATINO CHIUSA VIA ALBERTO BERGAMINI ALL’ INTERSEZIONE CON VIA MARIO
BORSA A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA: CI SONO
INCOLONNAMENTI CONSEGUENTI SU VIA FIORENTINI TRA LA VIA TIBURTINA ED IL
TRATTO URBANO DELL’A24.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA flaminia alla
tiburtina, poi CODE DALLA CASILINA ALLA ponTINA, MENTRE IN ESTERNA code TRA
CASILINA E tiburtina E rallentamenti tra roma-fiumicino e laurentina.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma