Traffico Roma del 28-11-2019 ore 11:30

sulla tang.est, IN DIREZIONE DELLO LO STADIO OLIMPICO, incidente

all’altezza dello svincolo per la via sa laria: ci sono code a PARTIRE DAl

bivio con l’a24.

e proprio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 incolonnamenTi DA PORTONACCIO SINO

ALLA TANGENZIALE EST.

AL COLLATINO appena riaperta VIA ALBERTO BERGAMINI, in precedenza chiusa

ALL’ altezza di VIA MARIO BORSA per la PRESENZA DI ALBERI SULLA

CARREGGIATA: rallentamenti CONSEGUENTI SU VIA FIORENTINI TRA LA VIA

TIBURTINA ED IL TRATTO URBANO DELL’A24, in via di smaltimento.

A COLLE SALARIO CHIUSA, PER olio sul manto stradale, VIA CAMERATA PICENA

FRA GRA E VIA SERRA DEI CONTI IN DIREZIONE FIDENE.

a roma sud, sulla via appia code per incidente dal gra a via delle

capannelle verso il centro città.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma