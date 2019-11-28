Traffico Roma del 28-11-2019 ore 13:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
A MONTESACRO ALTO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA RENATO FUCINI
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA.
A TESTACCIO PER UN ALTRO INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA MARMORATA AL
BIVIO CON VIA GIOVANNI BRANCA.
ALL’EUR RALLENTAMENTI SU PIAZZALE KONRAD ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA CIVILTÀ
DEL LAVORO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI
FISCALI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA
SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PER UN CANTIERE E PER TRAFFICO CODE A TRATTI LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E
LUNGO VIALE CASTRENSE.
A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SULLA VIA C. COLOMBO
DA VIA DI ACILIA A VIA DEL RISARO, ALTEZZA VITINIA, IN ENTRATA IN CITTÀ.
RALLENTAMENTI PER UN CANTIERE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI VIA
DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA E ALL’ALTEZZA DI ACILIA VERSO IL CENTRO.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA OSTIENSE CON RALLENTAMENTI DA VIA DI ACILIA A
VIA PAVULLO NEL FRIGNANO IN ENTRATA IN CITTÀ.
DALLE 14 ALLE 18 MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma