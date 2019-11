Traffico Roma del 28-11-2019 ore 13:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE

A MONTESACRO ALTO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA RENATO FUCINI

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA.

A TESTACCIO PER UN ALTRO INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA MARMORATA AL

BIVIO CON VIA GIOVANNI BRANCA.

ALL’EUR RALLENTAMENTI SU PIAZZALE KONRAD ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA CIVILTÀ

DEL LAVORO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI

FISCALI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.

RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA

SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

PER UN CANTIERE E PER TRAFFICO CODE A TRATTI LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E

LUNGO VIALE CASTRENSE.

A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SULLA VIA C. COLOMBO

DA VIA DI ACILIA A VIA DEL RISARO, ALTEZZA VITINIA, IN ENTRATA IN CITTÀ.

RALLENTAMENTI PER UN CANTIERE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI VIA

DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA E ALL’ALTEZZA DI ACILIA VERSO IL CENTRO.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA OSTIENSE CON RALLENTAMENTI DA VIA DI ACILIA A

VIA PAVULLO NEL FRIGNANO IN ENTRATA IN CITTÀ.

DALLE 14 ALLE 18 MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO, POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma