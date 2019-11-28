Traffico Roma del 28-11-2019 ore 15:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA CENTRALE DEL LATTE
ALLA PRENESTINA; CODA A TRATTI LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA
ALLA TUSCOLANA.
SULLA VIA SALARIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA PIAZZA DI
PRISCILLA E VIA DI VILLA ADA IN DIREZIONE CENTRO.
ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA CAIROLI ALL’ALTEZZA DI
VIA PRINCIPE EUGENIO.
AL RIONE CELIO PER UN ALTRO INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SU PIAZZALE
NUMA POMPILIO.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO E LAVORI SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL
RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI;
PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,
CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE
CASTRENSE.
A SUD DELLA CAPITALE CODE PER LAVORI SULLA VIA DEL MARE DAL RACCORDO
ANULARE A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA CON CODE A TRATTI DA CASTEL DI DECIMA A
VIA DI VALLERANO IN ENTRATA IN CITTà.
IN CENTRO IN VIA MOLISE è IN PIENO VOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE; POSSIBILI
DISAGI NELLA ZONA FINO ALLE 18 CIRCA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma