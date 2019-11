Traffico Roma del 28-11-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ 28 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA

INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA BUFALOTTA ALLA

PRENESTINA; CODA A TRATTI LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO

ALLA TUSCOLANA.

ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA CAIROLI ALL’ALTEZZA DI VIA

PRINCIPE EUGENIO.

AL RIONE CELIO PER UN ALTRO INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SU PIAZZALE

NUMA POMPILIO.

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA TANGENZIALE EST A PARTIRE

DA VIA TIBURTINA FINO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO;

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO LUNGO LA

TANGENZIALE EST, SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL

BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.

A SUD DELLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA VIA CRISTOFORO

COLOMBO DA VIA DI MALAFEDE A VIA DEL RISARO NELLE DUE DIREZIONI.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA A TOR DE CRENCI IN

ENTRATA IN CITTÀ.

IN CENTRO IN VIA MOLISE È IN PIENO VOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE; POSSIBILI

DISAGI NELLA ZONA FINO ALLE 18 CIRCA.

ALLE 21:00, ALLO STADIO OLIMPICO, DI SCENA L’EUROPA LEAGUE DI CALCIO CON

L’INCONTRO TRA LAZIO E CLUJ: CONSUETI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ DELLA

ZONA ADIACENTE ALL’IMPIANTO SPORTIVO.

