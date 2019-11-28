Traffico Roma del 28-11-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA NOMENTANA ALLA
VIA APPIA; CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO
ALLA TUSCOLANA.
ALL’ESQUILINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ELENIANA
ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE LABICANO.
ALL’ARDEATINO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE PROPRIO SULLA VIA ARDEATINA
ALL’ALTEZZA DELLA CATACOMBA DI BALBINA IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
POSSIBILI DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA
DI VIA DEL CASALE DELLA SERGETTA.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE, TUTTO IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA DALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE POMEZIA
RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
IN CENTRO IN VIA MOLISE È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE;
POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA FINO ALLE 18 CIRCA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma