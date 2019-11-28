Traffico Roma del 28-11-2019 ore 18:00
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SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO E PER
INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI
DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA; CODA A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.
ALL’ESQUILINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ELENIANA
ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE LABICANO.
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA PORTONACCIO A
VIA FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALL’ALTEZZA DI VIA
SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO; CODE PER TRAFFICO IN DIREZIONE
OPPOSTA DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO LUNGO LA
TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
IN ZONA MALAFEDE POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA GIANFILIPPO
USELLINI AL BIVIO CON VIA EDOARDO GIOJA.
INCIDENTE ANCHE AL LIDO DI OSTIA: RALLENTAENTI SU VIA DELLE AZZORRE
ALL’ALTEZZA DI VIA ARISTIDE CARABELLI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA DALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL
RACCORDO ANULARE E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONE
POMEZIA
RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma