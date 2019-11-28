Traffico Roma del 28-11-2019 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER TRAFFICO E PER
INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA
NOMENTANA ALLA VIA APPIA; CODA A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA
ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA ALL’ALTEZZA DI VIA
GUIDO AGOSTI.
ALL’ESQUILINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ELENIANA
ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE LABICANO.
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA PORTONACCIO A
VIA FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE; INCOLONNAMENTI ANCHE IN
DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALL’ALTEZZA DI VIA
SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO; CODE PER TRAFFICO IN DIREZIONE
OPPOSTA DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO LUNGO LA
TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL
BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.
IN ZONA MALAFEDE POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA GIANFILIPPO
USELLINI AL BIVIO CON VIA EDOARDO GIOJA.
INCIDENTE ANCHE AL LIDO DI OSTIA: RALLENTAMENTI SU VIA DELLE AZZORRE
ALL’ALTEZZA DI VIA ARISTIDE CARABELLI.
CODE SULLA VIA PONTINA DALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A SPINACETO IN
DIREZIONE POMEZIA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma