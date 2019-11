Traffico Roma del 28-11-2019 ore 19:00

SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER TRAFFICO E PER

INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA

NOMENTANA ALLA VIA APPIA; CODA A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA

ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA ALL’ALTEZZA DI VIA

GUIDO AGOSTI.

ALL’ESQUILINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ELENIANA

ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE LABICANO.

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA PORTONACCIO A

VIA FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE; INCOLONNAMENTI ANCHE IN

DIREZIONE CENTRO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALL’ALTEZZA DI VIA

SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO; CODE PER TRAFFICO IN DIREZIONE

OPPOSTA DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO LUNGO LA

TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL

BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE.

IN ZONA MALAFEDE POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA GIANFILIPPO

USELLINI AL BIVIO CON VIA EDOARDO GIOJA.

INCIDENTE ANCHE AL LIDO DI OSTIA: RALLENTAMENTI SU VIA DELLE AZZORRE

ALL’ALTEZZA DI VIA ARISTIDE CARABELLI.

CODE SULLA VIA PONTINA DALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A SPINACETO IN

DIREZIONE POMEZIA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma