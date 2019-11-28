Traffico Roma del 28-11-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA NOMENTANA ALLA
VIA APPIA; CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO
ALLA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA ALL’ALTEZZA DI VIA
GUIDO AGOSTI.
A PIETRALATA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEI
DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO MEDA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA VIALE P. TOGLIATTI ALLA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
INDIREZIONE DI VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE DA
VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE
CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
IN DIREZIONE OSTIA.
RICORDIAMO CHE ALLE 21:00 ALLO STADIO OLIMPICO SARÀ DI SCENA L’EUROPA
LEAGUE DI CALCIO CON L’INCONTRO TRA LAZIO E CLUJ: CONSUETI CAMBIAMENTI ALLA
VIABILITÀ NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma