Traffico Roma del 28-11-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO
DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA ALL’ALTEZZA DI VIA
GUIDO AGOSTI.
A PIETRALATA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEI
DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO MEDA.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
INDIREZIONE DI VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE DA
VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA NOLA A LARGO SETTIMIO PASSAMONTI
NELLE DUE DIREZIONI.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
RICORDIAMO CHE ALLE 21:00 ALLO STADIO OLIMPICO SARÀ DI SCENA L’EUROPA
LEAGUE DI CALCIO CON L’INCONTRO TRA LAZIO E CLUJ: CONSUETI CAMBIAMENTI ALLA
VIABILITÀ NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma