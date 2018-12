Traffico Roma del 28-12-2018 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 28 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 MG

IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL TRAFFICO RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE

E AUTOSTRADE ROMANE.

PIU’ TARDI POSSIBILI DIFFICOLTÀ IN CENTRO,

IN PIAZZA SANTI APOSTOLI, UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA E’ IN

PROGRAMMA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00.

ISTITUITO IL DIVIETO DI FERMATA SU TUTTA LA PIAZZA.

DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI PROBABILI DISAGI ALLA

CIRCOLAZIONE SU VIA CESARE BATTISTI E VIA 4 NOVEMBRE.

A SAN LORENZO RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI MARRUCINI,

FRA VIA TIBURTINA E VIA DEI VESTINI DOPO IL CROLLO DI MURO PERIMETRALE DEL

PARCO DI VILLA MERCEDE.

