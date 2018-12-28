Traffico Roma del 28-12-2018 ore 08:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI 28 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL TRAFFICO RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE
E AUTOSTRADE ROMANE.
PIU’ TARDI POSSIBILI DIFFICOLTÀ IN CENTRO,
IN PIAZZA SANTI APOSTOLI, UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA E’ IN
PROGRAMMA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00.
ISTITUITO IL DIVIETO DI FERMATA SU TUTTA LA PIAZZA.
DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI PROBABILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE SU VIA CESARE BATTISTI E VIA 4 NOVEMBRE.
A SAN LORENZO RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI MARRUCINI,
FRA VIA TIBURTINA E VIA DEI VESTINI DOPO IL CROLLO DI MURO PERIMETRALE DEL
PARCO DI VILLA MERCEDE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma