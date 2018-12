Traffico Roma del 28-12-2018 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 MG

CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL

MATTINO SULLA RETE STRADALE ROMANA.

SI DEVONO COMUNQUE SEGNALARE RALLENTAMENTI NELLA PARTE FINALE DEL TRATTO

URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA LO SV INCOLO DI PORTONACCIO E L’INNESTO

ALLA TANGENZIALE EST.

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE DAL 22 DICEMBRE, A CAUSA DI UN MURO

INSTABILE, PER CHI VIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO

PROPRIO DELLA TANGENZIALE EST CHE IMMETTE AL TRATTO URBANO DELLA A24, IN

DIREZIONE DEL GRA.

CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO

DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE NELLA RAMPA ATTUALMENTE CHIUSA AL

TRAFFICO.

POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E LUNGO LA

TANGENZIALE EST NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

IN CENTRO, PIU’ TARDI POSSIBILI DIFFICOLTÀ.

E’ IN PROGRAMMA IN PIAZZA SANTI APOSTOLI,

UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA, DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00.

ISTITUITO IL DIVIETO DI FERMATA SU TUTTA LA PIAZZA.

DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI PROBABILI DISAGI ALLA

CIRCOLAZIONE SU VIA CESARE BATTISTI E VIA 4 NOVEMBRE.

