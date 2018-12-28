Traffico Roma del 28-12-2018 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL
MATTINO SULLA RETE STRADALE ROMANA.
SI DEVONO COMUNQUE SEGNALARE RALLENTAMENTI NELLA PARTE FINALE DEL TRATTO
URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA LO SV INCOLO DI PORTONACCIO E L’INNESTO
ALLA TANGENZIALE EST.
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE DAL 22 DICEMBRE, A CAUSA DI UN MURO
INSTABILE, PER CHI VIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO
PROPRIO DELLA TANGENZIALE EST CHE IMMETTE AL TRATTO URBANO DELLA A24, IN
DIREZIONE DEL GRA.
CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO
DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE NELLA RAMPA ATTUALMENTE CHIUSA AL
TRAFFICO.
POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E LUNGO LA
TANGENZIALE EST NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
IN CENTRO, PIU’ TARDI POSSIBILI DIFFICOLTÀ.
E’ IN PROGRAMMA IN PIAZZA SANTI APOSTOLI,
UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA, DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00.
ISTITUITO IL DIVIETO DI FERMATA SU TUTTA LA PIAZZA.
DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI PROBABILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE SU VIA CESARE BATTISTI E VIA 4 NOVEMBRE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma