Traffico Roma del 28-12-2018 ore 10:00

CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

PER CHI TRANSITA PERO’ SULLA VIA SALARIA ED E’ DIRETTO VERSO

IL CENTRO CITTA’ SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DI VILLA SPADA

ALL’AEREOPORTO DELL’URBE, PER DEI LAVORI IN CORSO.

RICORDIAMO CHE DAL 22 DICEMBRE, A CAUSA DI UN MURO INSTABILE,

PER CHI VIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO DELLA TANGENZIALE

EST CHE IMMETTE AL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO;

CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO

DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE NELLA RAMPA ATTUALMENTE CHIUSA AL

TRAFFICO.

POSSIBILI QUINDI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E LUNGO

LA TANGENZIALE EST NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

ANTICIPIAMO CHE QUESTA NOTTE DALLE ORE 22:00 ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA

SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,

FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO

PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO.

