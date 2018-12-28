Traffico Roma del 28-12-2018 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
PER CHI TRANSITA PERO’ SULLA VIA SALARIA ED E’ DIRETTO VERSO
IL CENTRO CITTA’ SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DI VILLA SPADA
ALL’AEREOPORTO DELL’URBE, PER DEI LAVORI IN CORSO.
RICORDIAMO CHE DAL 22 DICEMBRE, A CAUSA DI UN MURO INSTABILE,
PER CHI VIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO DELLA TANGENZIALE
EST CHE IMMETTE AL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO;
CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO
DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE NELLA RAMPA ATTUALMENTE CHIUSA AL
TRAFFICO.
POSSIBILI QUINDI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E LUNGO
LA TANGENZIALE EST NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
ANTICIPIAMO CHE QUESTA NOTTE DALLE ORE 22:00 ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA
SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,
FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO
PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma