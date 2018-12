Traffico Roma del 28-12-2018 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 28 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL GRA DI ROMA PRIMI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA

ARDEATINA E VIA APPIA.

IN DIREZIONE CENTRO CITTA, SI RALLENTA:

SULLA VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DEI DUE PONTI,

LUNGO LA VIA SALARIA DALLO SVINCOLO DI VILLA SPADA SINO ALL’AEREOPORTO

DELL’URBE,

SU VIA NOMENTANA, DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIALE KANT E

SU VIA PRENESTINA, NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON

VIA DELL’ACQUA VERGINE.

SU VIA CASILINA INVECE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI NELLA ZONA DI

GIARDINETTI E DI FINOCCHIO.

NELLE ZONE PIU’ CENTRALI SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST

IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, PRIMA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO ALLA A24

ROMA-TERAMO E POI TRA VIA PRENSTINA E VIALE CASTRENSE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma