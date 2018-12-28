Traffico Roma del 28-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 28 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRA DI ROMA PRIMI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
ARDEATINA E VIA APPIA.
IN DIREZIONE CENTRO CITTA, SI RALLENTA:
SULLA VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DEI DUE PONTI,
LUNGO LA VIA SALARIA DALLO SVINCOLO DI VILLA SPADA SINO ALL’AEREOPORTO
DELL’URBE,
SU VIA NOMENTANA, DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIALE KANT E
SU VIA PRENESTINA, NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON
VIA DELL’ACQUA VERGINE.
SU VIA CASILINA INVECE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI NELLA ZONA DI
GIARDINETTI E DI FINOCCHIO.
NELLE ZONE PIU’ CENTRALI SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, PRIMA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO ALLA A24
ROMA-TERAMO E POI TRA VIA PRENSTINA E VIALE CASTRENSE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma