Traffico Roma del 28-12-2018 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA

OSTIENSE E LO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA

RALLENTAMNENTI IN VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE

DIREZIONE TANGENIZALE EST

PROPRIO IN TANGENZIALE SI RALLENTA TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24

DIREZIONE SAN GIOVANNI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma