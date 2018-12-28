Traffico Roma del 28-12-2018 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA
OSTIENSE E LO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
RALLENTAMNENTI IN VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
DIREZIONE TANGENIZALE EST
PROPRIO IN TANGENZIALE SI RALLENTA TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma