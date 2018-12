Traffico Roma del 28-12-2018 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE

USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA

ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALTEZZA CIVICO 48 IL TRAFFICO

SUBISCE RALLENTAMENTI

IN VIA TRIONFALE POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PIER PAOLO

PASOLINI SI TRATTA ANCHE QUI DI INCIDDNTE

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE

DIREZIONE CENTRO

A DON BOSCO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELL’AEROPORTO ALL’ALTEZZA

DI VIA LICINIO MURENA

CODE IN VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI E VIA DI TOR PAGNOTTA

DIREZIONE RACCORDO ANULARE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma