Traffico Roma del 28-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE
USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA
ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALTEZZA CIVICO 48 IL TRAFFICO
SUBISCE RALLENTAMENTI
IN VIA TRIONFALE POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PIER PAOLO
PASOLINI SI TRATTA ANCHE QUI DI INCIDDNTE
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
DIREZIONE CENTRO
A DON BOSCO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELL’AEROPORTO ALL’ALTEZZA
DI VIA LICINIO MURENA
CODE IN VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI E VIA DI TOR PAGNOTTA
DIREZIONE RACCORDO ANULARE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma