Traffico Roma del 28-12-2018 ore 17:30

PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE

CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE

USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENSTINA

RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA TANGENZIALE EST DA VIA DEL

FORO ITALICO A VIA SALARIA SIA VERSO SAN GIOVANNI MA ANCHE DIREZIONE STADIO

OLIMPICO

CODE PER INCIDENTE IN VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA ALTEZZA VIALE DELLO

STADIO OLIMPICO

TRAFFICO INTENSO IN VIA DEL MURO TORTO VERSO PIAZZALE FLAMINIO A PARTIRE DA

VIA DEL GALOPPATOIO

RALLENTAMENTI INN VIA CASAL DEL MARMO DA OTTAVIA AL RACCORDO ANULARE

DIREZIONE FUORI ROMA

INCIDNETE IN VIA PORTUENSE POSSIBILI RALLENTAMENTI ALLA’LATEZZA DI VIA

VIGNA PIA

