Traffico Roma del 28-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENSTINA
RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA TANGENZIALE EST DA VIA DEL
FORO ITALICO A VIA SALARIA SIA VERSO SAN GIOVANNI MA ANCHE DIREZIONE STADIO
OLIMPICO
CODE PER INCIDENTE IN VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA ALTEZZA VIALE DELLO
STADIO OLIMPICO
TRAFFICO INTENSO IN VIA DEL MURO TORTO VERSO PIAZZALE FLAMINIO A PARTIRE DA
VIA DEL GALOPPATOIO
RALLENTAMENTI INN VIA CASAL DEL MARMO DA OTTAVIA AL RACCORDO ANULARE
DIREZIONE FUORI ROMA
INCIDNETE IN VIA PORTUENSE POSSIBILI RALLENTAMENTI ALLA’LATEZZA DI VIA
VIGNA PIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma