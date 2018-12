Traffico Roma del 28-12-2018 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V

IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL

RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEL FORO

ITALICO A VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO DELLA A24

RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DIREZIONE

TANGENZIALE A PARTIRE DALL’USCITA DI PORTONACCIO

È INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE IN VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA

ALTEZZA VIALE DELLO STADIO OLIMPICO

CODE PER TRAFFICO E LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO

COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO

