Traffico Roma del 28-12-2018 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL
RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO DELLA A24
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DIREZIONE
TANGENZIALE A PARTIRE DALL’USCITA DI PORTONACCIO
È INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE IN VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA
ALTEZZA VIALE DELLO STADIO OLIMPICO
CODE PER TRAFFICO E LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO
COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma