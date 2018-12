Traffico Roma del 28-12-2018 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE

SULLA VIA CASSIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STORTA

ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA IN VIA OSLAVIA IL TRAFFICO SUBISCE

RALLENTAMENTI

ALL’APPIO LATINO IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA RALLENTAMENTI I IN VIA CILICIA

TRA VIA APPIA ANTCA E PIAZZA GALERIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 DI DOMANI, VERRÀ

CHIUSO IL TRATTO TRA VIA DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE

FIUMICINO

SI TRATTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SEMPRE DALLE 22 ALLE 6 NON SARÀ ACCESSIBILE L’INGRESSO DA VIA COLOMBO PER

IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL CENTRO

DURANTE L’ORARIO DEI LAVORI SARANNO DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma