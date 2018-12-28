Traffico Roma del 28-12-2018 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
SULLA VIA CASSIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STORTA
ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA IN VIA OSLAVIA IL TRAFFICO SUBISCE
RALLENTAMENTI
ALL’APPIO LATINO IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA RALLENTAMENTI I IN VIA CILICIA
TRA VIA APPIA ANTCA E PIAZZA GALERIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 DI DOMANI, VERRÀ
CHIUSO IL TRATTO TRA VIA DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE
FIUMICINO
SI TRATTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SEMPRE DALLE 22 ALLE 6 NON SARÀ ACCESSIBILE L’INGRESSO DA VIA COLOMBO PER
IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL CENTRO
DURANTE L’ORARIO DEI LAVORI SARANNO DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma