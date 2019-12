Traffico Roma del 28-12-2019 ore 07:30

NESSUN DISAGIO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DI ROMA, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE

ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

IN ZONA BOCCEA, PROGRAMMATA PER QUESTA MATTINA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA

GIURECONSULTI, DALLE 11 ALLE 13.30.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE.

IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 TERMINI CHIGI BARBERINI TERMINI, CHE

EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A, PREDISPOSTA PER

FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE.

ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE

10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO.

CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma