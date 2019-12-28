Traffico Roma del 28-12-2019 ore 08:30
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NULLA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO LUNGO LE STRADE DI ROMA.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
IN ZONA ACQUA CETOSA, CHIUSA VIA GIACINTA PEZZANA, PER DISSESTO DEL MANTO
STRADALE, DEVIAZIONI SU VIALE DELLA MOSCHEA E VIALE PARIOLI.
IN ZONA BOCCEA, PROGRAMMATA PER QUESTA MATTINA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA
GIURECONSULTI, DALLE 11 ALLE 13.30.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE.
IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 TERMINI CHIGI BARBERINI TERMINI, CHE
EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A, PREDISPOSTA PER
FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE.
ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE
10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO.
CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma