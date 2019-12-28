Traffico Roma del 28-12-2019 ore 12:30
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SI MANTIENE REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO IL RACCORDO ANULARE.
ANCHE IN CITTÀ NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DIFFICOLTÀ.
SOLO UN INVITO ALLA PRUDENZA IN ZONA ROMANINA, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE
IN VIA DEL PONTE DELLE SETTE MIGLIA.
MANIFESTAZIONE CON CORTEO, IN CORSO IN LOCALITÀ TRAGLIATELLA OSTERIA NUOVA.
CHIUSA AL TRAFFICO VIA BRACCINENSE TRA VIA DI TRAGLIATELLA E VIA
ANGUILLARESE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
LA CONCLUSIONE INTORNO ALLE 13 CIRCA.
ALTRA MANIFESTAZIONE A ROMA IN ZONA BOCCEA, IN PIAZZA GIURECONSULTI, IL
TERMINE E PREVISTO PER LE 13.30.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE.
CHIUSA DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, PER LAVORI STRAORDINARI DI PULITURA, VIA
EDMONDO DE AMICIS NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE
DELLO STADIO OLIMPICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIVIETO ANCHE SU TUTTO IL
PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER LE ORE
12.00
IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 PER TERMINI, CHIGI, BARBERINI
TERMINI, CHE EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A,
PREDISPOSTA PER FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE.
ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE
10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO.
CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LE PARTENZE OGNI 16 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma