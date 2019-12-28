Traffico Roma del 28-12-2019 ore 14:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
IN CITTÀ IL TRAFFICO È RALLENTATO, LUNGO LA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ANAOLGA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA, SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA VIA
DEL CASALE DI SAN BASILIO E VIA RENATO FUCINI, IN ENTRAMBE I SENSI.
MANIFESTAZIONE IN CORSO IN ZONA BOCCEA, IN PIAZZA GIURECONSULTI, IL TERMINE
E PREVISTO PER LE 13.30. SI REGISTRANO RALLENTAMENTI NELLE STRADE
CIRCOSTANTI.
IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 PER TERMINI, CHIGI, BARBERINI,
TERMINI, CHE EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A,
PREDISPOSTA PER FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE.
ED E’ IN SERVIZIO, ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING, CHE CONSENTIRÀ DALLE
10.30 ALLE 20 IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA
A PORTA PINCIANA, LE PARTENZE OGNI 16 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma