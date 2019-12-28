Traffico Roma del 28-12-2019 ore 17:00
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TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA DI
PIAZZALE DELLE NAZIONI UNITE
A TOR CERVARA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER LA PRESENZA DI
ALBERI SULLA CERREGGIATA IN VIA DI CERVARA
A MONTESACRO CHIUSA PER LAVORI URGENTI SULLE CONDOTTE IDRICHE VIA DELLA
BUFALOTTA TRA VIA DELLA CECCHINA E VIA DI CIAMPIGLIA
ALLE 16 AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR IN PROGRAMMA LO SPETTACOLO MUSICALE
“NOTRE DAME DE PARIS” POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA
CIRCOSTANTE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma