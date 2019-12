Traffico Roma del 28-12-2019 ore 17:30

IN CENTRO TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTPALATINO E

PONTE GARIBALDI DIREZIONE PONTE FLAMINIO

AL QUARTIERE OSTIENSE RALLENTAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUNVIALE IN

PROSSIMITÀ DI VIA DELLE CONCE

A MONTESACRO CHIUSA PER LAVORI URGENTI SULLE CONDOTTE IDRICHE VIA DELLA

BUFALOTTA TRA VIA DELLA CECCHINA E VIA DI CIAMPIGLIA

RALLENTAMENTI IN ENTRATA A ROMA SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALTEZZA

RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma