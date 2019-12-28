Traffico Roma del 28-12-2019 ore 17:30
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IN CENTRO TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTPALATINO E
PONTE GARIBALDI DIREZIONE PONTE FLAMINIO
AL QUARTIERE OSTIENSE RALLENTAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUNVIALE IN
PROSSIMITÀ DI VIA DELLE CONCE
A MONTESACRO CHIUSA PER LAVORI URGENTI SULLE CONDOTTE IDRICHE VIA DELLA
BUFALOTTA TRA VIA DELLA CECCHINA E VIA DI CIAMPIGLIA
RALLENTAMENTI IN ENTRATA A ROMA SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALTEZZA
RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma