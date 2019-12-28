Traffico Roma del 28-12-2019 ore 18:30
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CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
DIREZIONE CENTRO
TRAFFICATO IL VIALE DEL MURO TORTO CON RALLENTAMENTI DA VIA DEL GALOPPATOIO
A VIA DI LUISA DI SAVOIA VERSO IL LUNGOTEVERE.
AL QUARTIERE AURTELIO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PIAZZA DI VILLA
CARPEGNA
RALLENTAMENTI PER ICIDENTE A MONTE SPACCATO IN VIA ALESSANDRO GUIDICCIONI
ALTEZZA DI VIA VINCENZIO SARTORI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma