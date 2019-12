Traffico Roma del 28-12-2019 ore 18:30

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

DIREZIONE CENTRO

TRAFFICATO IL VIALE DEL MURO TORTO CON RALLENTAMENTI DA VIA DEL GALOPPATOIO

A VIA DI LUISA DI SAVOIA VERSO IL LUNGOTEVERE.

AL QUARTIERE AURTELIO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PIAZZA DI VILLA

CARPEGNA

RALLENTAMENTI PER ICIDENTE A MONTE SPACCATO IN VIA ALESSANDRO GUIDICCIONI

ALTEZZA DI VIA VINCENZIO SARTORI

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma