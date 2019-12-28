Traffico Roma del 28-12-2019 ore 19:30
Più informazioni su
AL QUARTIERE AURTELIO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PIAZZA DI VILLA
CARPEGNA
RALLENTAMENTI PER ICIDENTE A MONTE SPACCATO IN VIA ALESSANDRO GUIDICCIONI
ALTEZZA DI VIA VINCENZIO SARTORI
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA DELL’AMBARADAM
ALTEZZA DELL’OSPELDALE SAN GIOVANNI
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDNO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma